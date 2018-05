Die Aktie von Aixtron, dem Ausrüster für die Halbleiterindustrie, schießt heute um rund 10% nach oben und befindet sich damit an der Spitze unter den TecDax-Werten. Der Börsengang erfolgte am 06. November 1997 in Frankfurt. Das Gründungsmitglied des Nemax 50 gehört seit Mitte des Jahres 2003 dem Nachfolge-Index TecDax an. Die DZ Bank hat Aixtron von "Halten" auf "Kaufen"...

