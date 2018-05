Morphosys und ihr belgischer Partner Galapagos haben bekannt gegeben, dass der erste Patient mit atopischer Dermatitis in die klinische Phase-2-IGUANA-Studie mit MOR106 aufgenommen wurde. MOR106 ist ein gegen das Zielmolekül IL-17C gerichteter Antikörper, der sich in klinischer Prüfung befindet. Es ist geplant, mindestens 180 Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Form von atopischer Dermatitis (AD), eine Erkrankung die auch unter der Begriff Neurodermitis bekannt ist, in dieser Phase-2-Studie in mehreren europäischen Prüfzentren mit MOR106 zu behandeln, heißt es in einer Mitteilung. Die Patienten erhalten über zwölf Wochen hinweg entweder ein Placebo (Scheinmedikament) oder eine Behandlung mit einer von drei Dosierungen von MOR106 (1, 3 oder 10 mg/kg), in jeweils zwei verschiedenen Dosierungsschemata. Die Placebo-kontrollierte, doppelt verblindete Studie wird die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik von MOR106 untersuchen. Die Dosierung wird in 2- bzw. 4-Wochen-Intervallen über den 12-wöchigen Behandlungszeitraum evaluiert, gefolgt von einem 16-wöchigen Nachbeobachtungszeitraum. Das primäre Ziel der Studie wird durch die prozentuale Veränderung der Symptome und des Ausmaßes der atopischen Dermatitis, bewertet anhand des "Eczema and Severity Index" (EASI) im Vergleich zum Ausgangswert bei Beginn der Behandlung ermittelt, so Morphosys weiter. Im Februar wurden auf der American Academy of Dermatology (AAD)-Konferenz in San Diego bereits vielversprechende Ergebnisse der klinischen Phase 1 vorgestellt.

