Lauda-Königshofen - Cisco Systems-Aktie: Jahreshochs im Visier - Aktienanalyse In dem letzten Halbjahr 2017 stieg der Kursverlauf der Cisco Systems-Aktie (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) wie am Schnürchen gezogen über das Niveau von 39,00 US-Dollar an und konnte dabei mehr als 30 Prozent zulegen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

