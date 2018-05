SYGNIS AG: - Sygnis hat Finanzierung zum Erwerb der australischen TGR Biosciences PTY LTD aufgenommen - DGAP-Ad-hoc: SYGNIS AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Ankauf SYGNIS AG: - Sygnis hat Finanzierung zum Erwerb der australischen TGR Biosciences PTY LTD aufgenommen - 02.05.2018 / 16:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Heidelberg, Deutschland und Cambridge, Großbritannien, 2. Mai 2018 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) gibt heute bekannt, dass sie eine Fremdfinanzierung zum Vollzug des Erwerbs der australischen TGR Biosciences PTY LTD aufgenommen hat. Hiervon war wie veröffentlicht der Vollzug der Transaktion abhängig SYGNIS hat das Recht, die Fremdfinanzierung (Rückzahlung und Verzinsung beinhalten variable Elemente) in eine Pflichtwandelanleihe mit zusätzlichen Optionen auf ca. 1,4 Mio. Aktien umzuwandeln. Das Volumen der Pflichtwandelanleihe und der Wandlungspreis hängen von den Marktbedingungen in dem Zeitpunkt in dem SYGNIS dieses Recht ausübt ab sofern sich SYGNIS hierzu entscheidet, was wahrscheinlich ist. Kontakt: David Roth Vorstand/ CFO SYGNIS AG Waldhofer Str. 102 69123 Heidelberg, GERMANY Tel. +49 6221 3540 125 Fax. +49 6221 3540 127 02.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@sygnis.com Internet: www.sygnis.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 681629 02.05.2018 CET/CEST

