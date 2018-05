Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta035/02.05.2018/16:40) - Anteil an NGG steigt auf 51 Prozent / Technologieplattform für physische und digitale Geschenkkarten bzw. Gutscheine auf Basis von Kryptowährungen / Weitere Beteiligungen in der Krypto- und Blockchainbranche geplant



Hamburg, 2. Mai 2018 - Die Tyros AG (ISIN DE000A2AAB74 / WKN, A2AAB7), eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto- und Blockchain-Unternehmen, wird ihre Beteiligung an der NEXT GEN GIFTING INC. (NGG) Williamstown, USA, von 27 % auf einen Anteil von 51 % erhöhen. Das Technologieunternehmen NGG hat sich auf die Bereitstellung von Kryptowährungen in Form von innovativen und verbraucherfreundlichen Geschenkkarten fokussiert. Als Gegenleistung wird die Tyros AG 456.934 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie ausgeben. Das genehmigte Kapital wird zu diesem Zweck teilweise ausgenutzt.



NGG hat eine Technologieplattform für physische und digitale Geschenkkarten bzw. Gutscheine, die in Kryptowährungen umgewandelt werden können. Mit der Entwicklung dieser Technologie wird zukünftig der Erwerb von Kryptowährungen für Verbraucher deutlich effizienter als bisher. Die Markteintrittsstrategie von NGG umfasst Direktangebote, Einzelhandelspartnerschaften, White-Label-Services sowie eine Reihe kundenspezifischer Angebote, die es Unternehmen ermöglichen, NGG-Geschenkkarten als Kundengewinnungsinstrumente zu nutzen und für die Marktforschung einzusetzen. Das Unternehmen verhandelt derzeit Partnerschaften mit Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und in Asien.



Die Beteiligung an NGG bietet der Tyros AG Zugang zu einer neu entstehenden Anwendung von Kryptowährungen mit hohem Marktpotenzial. Der Markt für Geschenkgutscheine wächst sehr stark mit über 20 Prozent pro Jahr und kommt bereits heute auf einen Jahresumsatz von USD 680 Milliarden.



Attraktive Pipeline - weitere Beteiligungen im Blockchain- bzw. Kryptoumfeld geplant Die Tyros AG verfügt über eine attraktive Pipeline an Beteiligungsmöglichkeiten im Blockchain- bzw. Kryptoumfeld. Ziel ist es, bis Ende des Jahres ein Portfolio von mindestens 5 Beteiligungen in diesem stark wachsenden Segment aufzubauen.



