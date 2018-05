Unterföhring (ots) - - Nur Sky überträgt am Wochenende alle drei Partien des REWE Final Four live



- Das erste Halbfinale SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen am Samstag ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD



- Das Duell TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar am Samstag ab 17.30 Uhr für jedermann frei empfangbar live und exklusiv auf Sky Sport News HD



- Das Finale am Sonntag ab 14.45 Uhr live auf Sky Sport 1 HD



Am Wochenende steigt das REWE Final Four in der Hamburger Barclaycard Arena. Wenn der erste große Titel der Saison vergeben wird, könnten sich drei der vier Teilnehmer erstmals in ihrer Vereinsgeschichte den DHB-Pokal sichern. Der amtierende Deutsche Meister Rhein-Neckar Löwen, die HSG Wetzlar sowie der Final-Four-Debütant TSV Hannover-Burgdorf konnten den Pokal-Wettbewerb des DHB bislang noch nicht gewinnen. Der SC Magdeburg errang den Titel bislang zwei Mal, zuletzt 2016.



Sky überträgt am Samstag und Sonntag alle drei Partien des Saisonhöhepunkts aus der Hansestadt live. Das Halbfinale zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und der HSG Wetzlar zeigt Sky live und exklusiv und für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD.



Ab 14.45 Uhr begrüßt Moderatorin Christina Rann am Samstag die Zuschauer auf Sky Sport 1 HD, wenn das erste Halbfinale ansteht. Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalb kommentieren die Partie des SC Magdeburg gegen die Rhein-Neckar Löwen. Während die Löwen mit einem Sieg einen weiteren Schritt in Richtung des ersten Double-Gewinns der Vereinsgeschichte machen wollen, will der SC Magdeburg die Form der vergangenen Monate bestätigen und ins Finale einziehen.



Ab 17.30 Uhr geht es auf Sky Sport News HD mit dem zweiten Halbfinale weiter. Die Partie TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar ist live und exklusiv für jedermann frei empfangbar auf dem 24-Stunden-Sportnachrichtensender zu sehen. Markus Götz und Sky Experte Stefan Kretzschmar kommentieren.



Die Live-Berichterstattung vom Finale am Sonntag beginnt ebenfalls um 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Karsten Petrzika und Stefan Kretzschmar kommentieren dann die Entscheidung des DHB-Pokals 2018.



Das REWE Final Four in Hamburg am Wochenende live bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:



Samstag:



14.45 Uhr: Halbfinale SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 1 HD



17.30 Uhr: Halbfinale TSV Hannover-Burgdorf - HSG Wetzlar *exklusiv* auf Sky Sport News HD



Sonntag:



14.45 Uhr: das Finale live auf Sky Sport 1 HD



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland