Frankfurt am Main (ots) -



- Online-Bewerbung für Unternehmen/Nachfolger ab Gründungsjahr

2013

- Teilnahme bis 1. August 2018 möglich

- Prämiert wird ein Unternehmen aus jedem Bundesland und ein

Bundessieger

- Sonderpreis für Social Entrepreneurship und Publikumspreis

- Preise sind insgesamt mit 35.000 Euro dotiert



Seit gestern läuft die Bewerbungsphase für den diesjährigen,

insgesamt mit 35.000 Euro dotierten KfW Award Gründen. Die KfW

Bankengruppe zeichnet mit diesem renommierten Wettbewerb junge

Unternehmen aus ganz Deutschland aus, die für ihre Konzepte

öffentliche Anerkennung erfahren sollen.



Verliehen wird der Award im Rahmen der Deutschen Gründer- und

Unternehmertage (deGUT). Aus jedem Bundesland wird je ein Unternehmen

prämiert, das ab dem Jahr 2013 gegründet oder im Rahmen einer

Nachfolge übernommen wurde. Das Preisgeld für diese Landessieger

beträgt jeweils 1.000 Euro. Sie konkurrieren um den Bundessieg, der

mit zusätzlich 9.000 Euro Preisgeld verbunden ist. Der Bundessieger

wird am Abend der Auszeichnung bekanntgegeben. Unter allen Siegern,

die sich auf der Bühne vorstellen, vergeben die Gäste im Saal einen

Publikumspreis (5.000 Euro zusätzliches Preisgeld). Ein Unternehmen

aus dem Bewerberkreis, das eine soziale Idee verfolgt, erhält den

Sonderpreis Social Entrepreneurship, der mit 5.000 Euro dotiert ist.



Ausgewählt werden die Sieger von einer Jury, die mit erfahrenen

Vertreterinnen und Vertretern aus der KfW Bankengruppe, Politik und

Wirtschaft - z. B. Landesförderinstituten und Industrie- und

Handelskammern - besetzt ist. Die Jury bewertet die Geschäftsideen

nach ihrem Innovationsgrad sowie ihrer Kreativität und prüft, ob

zudem soziale Verantwortung übernommen wird. Maßgeblich für die

Auszeichnung ist auch, wie umweltbewusst die Umsetzung erfolgt ist

und ob Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen wurden oder erhalten

werden. Unternehmen aller Branchen können sich bewerben.



Die Preise werden am 11. Oktober 2018 auf der

Eröffnungsveranstaltung der deGUT im Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie in Berlin vergeben. Alle Gewinner sind vom 11. bis 13.

Oktober nach Berlin eingeladen - Hotelaufenthalt, Besuchsprogramm und

Besuch der deGUT inklusive. Weiterhin erhält eine Person jedes

Preisträgers die Möglichkeit der Teilnahme an einem Seminar der

impulse-Akademie. Bei der Vermarktung ihrer Erfolgsgeschichte werden

die Sieger von einer PR-Agentur unterstützt.



Weitere Informationen sowie das Online-Formular für die Bewerbung

finden interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer unter

www.kfw.de/award.





Kontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM), Sonja Höpfner

Tel. +49 (0)69 7431 4306, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Sonja.hoepfner@kfw.de, Internet: www.kfw.de