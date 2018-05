IRW-PRESS: Nanosphere Health Sciences Inc.: NanoSphere Health Sciences und Vertical Companies werden strategische Partner und führen Produkte von Evolve in Arizona und Kalifornien ein

NanoSphere Health Sciences und Vertical Companies werden strategische Partner und führen Produkte von Evolve in Arizona und Kalifornien ein

Mit dieser Lizenzvereinbarung gelangt das patentierte NanoSphere Delivery System noch diesen Sommer auf den weltweit größten legalen Markt

DENVER (2. Mai 2018)- NanoSphere Health Sciences INC (CSE: NSHS) (OTC: NSHSF), der Mutterkonzern der Cannabis-Marke Evolve Formulas, verbündet sich mit Vertical, dem größten vollständig integrierten Unternehmen im legalen Cannabis-Handel, um im Laufe dieses Sommers die wachsende Produktpalette von Evolve in Arizona und Kalifornien einzuführen.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43270/Vertical NanoSphere Partnership Release FINAL FOR DISTRIBUTION-2.docx_en-US_de-DEPRcom.001.jpeg

Die Marke Evolve Formulas von NanoSphere Health, deren Produkte derzeit in mehr als 120 Apotheken in Colorado vertrieben werden, hat Anfang des Jahres ihre Ausweitung auf Kalifornien angekündigt. Die Geschäftstätigkeit von Evolve basiert auf IP-Lizenzierung. Die neue Partnerschaft mit Vertical ermöglicht die Planung und Zulassung und den Aufbau und Betrieb von Anbau-, Extraktions- und Produktionsanlagen sowie von Einrichtungen für den Vertrieb und Einzelhandel in Arizona und Kalifornien, um offiziell Produkte von Evolve in diesen wichtigen Märkten anbieten zu können. Vertical ist das größte integrierte Unternehmen in der medizinischen Cannabis-Branche und nutzt eine Anbauanlage mit 111.500 Quadratmeter (1,2 Mio. Quadratfuß) Fläche, um mehr als 220 Einzelhandelsgeschäfte mit ihrer Produktion von monatlich ungefähr 250.000 Grammen Öl zu versorgen.

Die Cannabis-Produktreihe Evolve Formulas bietet zwei Versionen eines Pens mit Transdermal NanoSerum mit unterschiedlicher Zusammensetzung an: Bei dem einen überwiegt der THC-Gehalt und bei dem anderen der CBD-Gehalt. Das Unternehmen plant, in diesem Sommer ein intranasales Produkt und im späteren Jahresverlauf ein orales Produkt auf den Markt zu bringen. Alle Anwendungen nutzen das NanoSphere Delivery System. Es schließt Cannabinoid-Moleküle mit Lipidmembranen in Nanokapseln ein, so dass sie innerhalb von Minuten über die Haut und Schleimhäute in Nase und Mund in die Blutbahn transportiert werden können. Dies resultiert in einer hohen Bioverfügbarkeit, minimalen Wartezeiten, präzisen Dosierungen und dem Ausschluss unerwünschter Nebenwirkungen. Diese patentierte Technologie ist das erste und einzige fortschrittliche System für die Verabreichung von Cannabinoiden und wird nur in Produkten von NanoSphere Health angeboten.

Diese Partnerschaft mit Vertical spiegelt das ununterbrochene Wachstum von Evolve Formulas wider, sagte Robert Sutton, Chairman und CEO von NanoSphere Health Sciences. Die Ausweitung auf Arizona und Kalifornien in diesem Sommer gibt uns die Möglichkeit, unsere hochentwickelte, bahnbrechende Technologie weiteren Verbrauchern und Patienten auf dem größten legalen Cannabis-Markt der Welt anzubieten. Die Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt bei unserem Vorhaben, unsere patentierte Technologie in den nächsten 18 bis 24 Monaten in alle legale US-Staaten und nach Kanada zu bringen.

J. Smoke Wallin, der President von Vertical Companies und Leiter der Bereiche Distribution, Vertrieb und Marketing, fügte hinzu: Unser Team baut derzeit mit hoher Geschwindigkeit in mehreren Märkten eine branchenführende Vertriebs- und Distributionsplattform auf. Die Bausteine dafür sind ein erstklassiges Team und das beste Markenportfolio in der Branche. Wir sind hocherfreut, mit den Markenartikeln von Evolve den lizenzierten Einzelhändlern und Apotheken in Arizona und Kalifornien die innovative NanoSphere-Technologie anzubieten.

Für weitere Informationen oder um ein Interview zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte Emily Kielthy unter media@nanospherehealth.com oder telefonisch unter 702-957-6203.

Für das Board:

Robert Sutton, Chairman und CEO

Büro: +1 720 520 4282

E-Mail: rsutton@nanospherehealth.com

Kontakt für Anleger:

Victor Goncalves, Executive Vice President

Mobil: 204-997-5517

E-Mail: vgoncalves@nanospherehealth.com

NanoSpheres steht für die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten

NanoSphere hat im Jahr 2015 ein IP-Lizenzierungsprogramm eingeführt und bietet in diesem Rahmen verschiedene Lizenzierungsmöglichkeiten, für die ein strenges Evaluierungsverfahren gilt. Nähere Informationen zum Lizenzierungsprogramm von NanoSphere erhalten Sie unter https://www.nanospherehealth.com/licensing/.

Über NanoSphere

NanoSphere Health Sciences LLC hat sich als Biotechnologiefirma auf die Herstellung des patentierten NanoSphere Delivery System spezialisiert. Es handelt sich dabei um eine revolutionäre Plattform für die Cannabis-, Pharma- und Veterinärbranche, mit der unter Nutzung der Nanotechnologie Nahrungsergänzungsmittel, Nutrazeutika, rezeptfreien Arzneimittel und andere Substanzen biologisch verabreicht werden. Das NanoSphere Delivery System ist eine der bedeutendsten Entwicklungen für die optimierte nicht invasive und nutzerfreundliche Verabreichung von biologischen Wirkstoffen der letzten 25 Jahre. Nähere Informationen zu NanoSphere erhalten Sie unter http://www.nanospherehealth.com.

Über Evolve Formulas

Evolve Formulas ist der Anbieter der weltweit ersten und einzigen wissenschaftlich nachgewiesenen Nanopartikel-Verabreichungsform für Cannabis. Das Vorzeigeprodukt von Evolve, Transdermal NanoSerum, ist eine schnell wirkende transdermale Formel mit nanoverkapseltem Cannabis und Cannabisextrakten. NanoSerum dringt sofort in die Haut ein, um direkte, zielgerichtete Ergebnisse zu liefern, und transportiert auf intelligente Weise ein umfassendes Spektrum an Cannabinoiden und Phytochemikalien zu Rezeptoren im gesamten Körper, um den systemischen Heilungsprozess einzuleiten. Die Produkte von Evolve Formulas nutzen das patentierte NanoSphere Delivery System von NanoSphere Health Sciences. Das NanoSphere Delivery System ist eine revolutionäre Plattform, bei der Nanotechnologie zur biologischen Verabreichung von Nahrungsergänzungsmitteln, Nutrazeutika und rezeptfreien Arzneimitteln für die Cannabis-, Pharma- und Tiergesundheitsbranche sowie für andere Anwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über Evolve Formulas erhalten Sie unter https://www.evolveformulas.com/. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über Vertical

Vertical ist eines der ersten und größten vertikal integrierten Unternehmen im Handel mit legalem Cannabis. Wir verfügen über Betriebsstätten in Kalifornien und Arizona und sind über unsere strategischen Partnerschaften in Colorado, Michigan, Oregon und weiteren Märkten präsent, die eine gute Positionierung versprechen, um die Vorteile der Legalisierung und Normalisierung von Cannabis weltweit zu nutzen. Das Führungsteam von Vertical setzt sich zusammen aus Unternehmern und Geschäftsführern aus verschiedenen Branchen, darunter Spirituosen, Landwirtschaft, Verbrauchsgüter (CPG), Distribution, Unterhaltung, Lebensmittel, Gesundheitswesen und Medizin. Die Geschäftstätigkeiten von Vertical umfassen Planung, Erwirken von Zulassungen, Aufbau und Betrieb von Anbau, Extraktion, Herstellung, Distribution und Markenbildung. Wir verfügen über erstklassige Kapazitäten in den Bereichen Produktentwicklung, Co-Packing, Markenbildung, Marketing, Distribution, Weiterbildung und gesetzliche Regelkonformität. Vertical handelt generell mit allem Grünen - Everything Pertaining to Green.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Annahmen, Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen, die sich auf die Absichten, Pläne, Schätzungen und Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens im Hinblick auf die Zukunft beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen auch als richtig erweisen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen - unter anderem auch jene, die sich auf die zukünftige Betriebstätigkeit und die Geschäftsprognosen des Unternehmens beziehen - auf Annahmen beruhen, die nicht gewährleistet werden können, und bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Den Lesern wird empfohlen, sich in Bezug auf solche Risiken und Unsicherheiten auf ihre eigene Einschätzung zu verlassen und zukunftsgerichteten Aussagen nicht bedingungslos zu vertrauen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe für deren (mögliche) Abweichung von den tatsächlichen Ereignissen oder Ergebnissen - aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderem Anlass - bekannt zu geben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43270

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43270&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63010 P1009

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA63010P1009

AXC0283 2018-05-02/17:59