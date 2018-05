Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt am Main (pta041/02.05.2018/18:00) - Der Vorstand der Panamax AG gibt bekannt, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 nicht bis zum 30.04.2018 veröffentlicht werden kann. Die Veröffentlichung wird sich auf voraussichtlich Ende Mai 2018 verschoben.



Kontakt: Zhao Xu Vorstand der Panamax AG Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland Tel.: +49 (0) 69 5050 64122 E-Mail: info@panamax-ag.com



