NEW YORK (Dow Jones)--Verluste verzeichnen die US-Börsen am Mittwoch im Verlauf. Gegen Mittag Ortszeit verliert der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 23.996 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,4 Prozent nach, der Nasdaq-Composite sinkt um 0,2 Prozent. Stützend wirken die am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten. Die Apple-Aktie legt um gut 4 Prozent zu.

Allerdings wird im späteren Verlauf der Sitzung die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Zinssitzung bekanntgeben. Bis dahin dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Beobachter erwarten, dass die Fed die Zinsen zunächst auf dem aktuellen Niveau lässt und für das übrige Jahr unverändert zwei weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellt.

Noch vor der Startglocke wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Demnach wurden im privaten Sektor in den USA im April mehr Stellen geschaffen als erwartet. Allerdings herrscht in den USA ohnehin praktisch schon Vollbeschäftigung. Der Bericht gilt als Indikator für die offiziellen monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung, die für Freitag angekündigt sind.

Quartalszahlen mit Licht und Schatten

Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen zahlreicher Unternehmen, darunter Humana, Clorox, Estee Lauder, CVS, Yum Brands, Molson Coors, Mastercard, Kraft Heinz und Tesla. Die Humana-Zahlen kommen nicht gut an, obwohl der Krankenversicherer überraschend gut abgeschnitten und den Ausblick erhöht hat. Die Aktie gibt um 2,9 Prozent nach. Die Zahlen des Wettbewerbers CVS Health Corp verlieren 3 Prozent. Die Clorox-Aktie steigt in Reaktion auf die Zahlen des Herstellers von Reinigungsmitteln um 0,6 Prozent.

Für Yum Brands geht es um 5,6 Prozent nach unten. Der Betreiber von Fast-Food-Ketten hat im ersten Quartal den Gewinn überraschend deutlich gesteigert, hält aber an den Jahreszielen fest.

Die Kreditkartengesellschaft Mastercard hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Die Aktie steigt um 2,7 Prozent auf ein Rekordhoch.

Nach einer Gewinnwarnung brechen Diebold Nixdorf um fast 17 Prozent ein.

Am Dienstagabend hat neben Apple unter anderem die US-Tochter der Deutschen Telekom, T-Mobile US, Geschäftszahlen vorgelegt. T-Mobile will mit dem Wettbewerber Sprint des japanischen Softbank-Konzerns zusammengehen, wie unlängst mitgeteilt wurde. Die Zahlen kamen zunächst gut an, doch hat die Aktie nun 1,6 Prozent ins Minus gedreht.

Dollar verteidigt Gewinne

Am Devisenmarkt profitiert der Dollar von der Erwartung einer gegenläufigen Geldpolitik der internationalen Notenbanken und behauptet sich auf dem am Dienstag erreichten Niveau. Während der Markt davon ausgeht, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres die Zinsen weiter erhöht, wird von anderen Zentralbanken erwartet, dass sie sich diesbezüglich zurückhalten. Der Euro notiert unter 1,20 Dollar.

Die Rohstoffpreise tendieren mit dem festen Dollar leicht im Minus. Ein Thema am Ölmarkt ist nach wie vor ein möglicher Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. In diesem Fall dürften neue Sanktionen gegen Teheran zur Folge haben, dass weniger iranisches Öl auf den Markt kommt. Dagegen gaben die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen der USA dem Markt einen Dämpfer, den sie haben bei Rohöl einen deutlichen Aufbau ausgewiesen. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fällt um 0,2 Prozent auf 67,14 Dollar. Brentöl ermäßigt sich um 0,6 Prozent auf 72,66 Dollar.

Gold erholt sich etwas von dem Rücksetzer, den das Edelmetall im Zuge der Dollar-Aufwertung am Dienstag verzeichnet hat. Die Feinunze steigt um 0,2 Prozent auf 1.307 Dollar.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Notierungen kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger US-Titel steht bei 2,97 Prozent. In der vergangenen Woche hatte die Zehnjahresrendite zeitweise die Marke von 3 Prozent übersprungen und damit einen Abverkauf am Aktienmarkt ausgelöst.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.995,58 -0,43 -103,47 -2,93 S&P-500 2.643,55 -0,42 -11,25 -1,12 Nasdaq-Comp. 7.113,47 -0,24 -17,24 3,04 Nasdaq-100 6.656,28 -0,38 -25,68 4,06 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,51 0,8 2,50 131,0 5 Jahre 2,82 0,7 2,81 89,3 7 Jahre 2,93 0,6 2,92 68,1 10 Jahre 2,97 0,4 2,97 52,5 30 Jahre 3,13 0,5 3,13 6,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.58 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1971 -0,18% 1,1997 1,2077 -0,4% EUR/JPY 131,60 -0,11% 131,71 132,07 -2,7% EUR/CHF 1,1941 -0,10% 1,1951 1,1969 +2,0% EUR/GBP 0,8801 -0,10% 0,8823 1,1400 -1,0% USD/JPY 109,91 +0,06% 109,78 109,38 -2,4% GBP/USD 1,3605 -0,06% 1,3597 1,3765 +0,7% Bitcoin BTC/USD 9.158,73 +0,5% 9.122,67 9.281,27 -32,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,14 67,25 -0,2% -0,11 +11,8% Brent/ICE 72,66 73,13 -0,6% -0,47 +11,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.306,89 1.303,88 +0,2% +3,02 +0,3% Silber (Spot) 16,43 16,16 +1,6% +0,26 -3,0% Platin (Spot) 897,05 895,00 +0,2% +2,05 -3,5% Kupfer-Future 3,05 3,02 +1,2% +0,04 -8,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2018 12:09 ET (16:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.