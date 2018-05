DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen des Verfassungsgedenktags.

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.553,79 +0,50% +1,42% Stoxx50 3.096,56 +0,38% -2,56% DAX 12.802,25 +1,51% -0,89% FTSE 7.543,20 +0,30% -2,18% CAC 5.529,22 +0,16% +4,08% DJIA 24.043,46 -0,23% -2,73% S&P-500 2.647,37 -0,28% -0,98% Nasdaq-Comp. 7.124,06 -0,09% +3,20% Nasdaq-100 6.667,56 -0,22% +4,24% Nikkei-225 22.472,78 -0,16% -1,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 158,57 -24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,49 67,25 +0,4% 0,24 +12,4% Brent/ICE 72,94 73,13 -0,3% -0,19 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.305,69 1.303,88 +0,1% +1,82 +0,2% Silber (Spot) 16,39 16,16 +1,4% +0,23 -3,2% Platin (Spot) 896,95 895,00 +0,2% +1,95 -3,5% Kupfer-Future 3,05 3,02 +1,0% +0,03 -8,1%

FINANZMARKT USA

Kleine Verluste verzeichnen die US-Börsen am Mittwoch im Verlauf. Stützend wirken die am Dienstag nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen von Apple, die positiv überrascht hatten. Die Apple-Aktie legt um gut 4 Prozent zu. Allerdings wird im späteren Verlauf der Sitzung die US-Notenbank das Ergebnis ihrer zweitägigen Zinssitzung bekanntgeben. Bis dahin dürften viele Anleger vorsichtig agieren. Die überraschend guten ADP-Arbeitsmarktdaten haben keinen Einfluss auf den Markt, denn in den USA herrscht praktisch schon Vollbeschäftigung. Daneben geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen zahlreicher Unternehmen, darunter Humana, Clorox, Estee Lauder, CVS, Yum Brands, Molson Coors, Mastercard, Kraft Heinz und Tesla. Die Humana-Zahlen kommen nicht gut an, obwohl der Krankenversicherer überraschend gut abgeschnitten und den Ausblick erhöht hat. Die Aktie gibt um 2,9 Prozent nach. Die Zahlen des Wettbewerbers CVS Health Corp verlieren 3 Prozent. Die Clorox-Aktie steigt in Reaktion auf die Zahlen des Herstellers von Reinigungsmitteln um 0,6 Prozent. Yum Brands (-5,6 Prozent) hat im ersten Quartal den Gewinn überraschend deutlich gesteigert, hält aber an den Jahreszielen fest. Mastercard (+2,7 Prozent) hat mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen übertroffen. Nach einer Gewinnwarnung brechen Diebold Nixdorf um fast 17 Prozent ein. Die Zahlen von T-Mobile US kamen zunächst gut an, doch hat die Aktie nun 1,6 Prozent ins Minus gedreht. Am Devisenmarkt profitiert der Dollar von der Erwartung einer gegenläufigen Geldpolitik der internationalen Notenbanken und behauptet sich auf dem am Dienstag erreichten Niveau. Die Ölpreise tendieren mit dem festen Dollar leicht im Minus. Die wöchentlichen Daten zu den Lagerbeständen der USA geben dem Markt einen zusätzlichen Dämpfer, den sie haben bei Rohöl einen deutlichen Aufbau ausgewiesen. Gold erholt sich etwas von dem Rücksetzer, den das Edelmetall im Zuge der Dollar-Aufwertung am Dienstag verzeichnet hat. Am Anleihemarkt zeigen sich die Notierungen kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger US-Titel steht bei 2,97 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 1Q

22:10 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Osram Licht AG, ausführliches Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 1,50% bis 1,75% zuvor: 1,50% bis 1,75%

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen profitierten am Mittwoch von der Schwäche des Euro, der unter die Marke von 1,2000 Dollar rutschte. Daneben stützte die Entspannung im Handelsstreit zwischen der EU und den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump den Europäern einen weiteren Monat Schonfrist gewährt hatte. Erwartungsgemäß schwache BIP-Zahlen aus der Eurozone wurden ignoriert. Daneben glt das Interesse der laufenden Bilanzsaison. Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk (+4,3 Prozent) überzeugte im ersten Quartal auf der Ertragsseite. Nach anfänglichen Gewinnen schloss die Aktie von Standard Chartered mit 1 Prozent im Minus. "Ich sehe hier keinen Grund, dass die Konsensschätzung nach den Zahlen nach oben genommen wird", so ein Marktteilnehmer. Vivendi stiegen 3,9 Prozent. Händler führten dies auf die sehr positive Aufnahme einer Unternehmenspräsentation zum geplanten IPO von Universal Music Group (UMG) zurück. Von "durchwachsen" ausgefallenen Geschäftszahlen sprach ein Marktteilnehmer bei Hugo Boss (+0,9 Prozent). Automobilwerte gewannen im Schnitt 1,7 Prozent, gestützt vom schwächeren Euro und dem insgesamt überraschend gut ausgefallenen US-Absatz. Vor allem VW habe hier positiv überrascht. Die VW-Aktie stieg um 3,5 Prozent. Gute Zahlen von Apple gaben den europäischen Zulieferern Auftrieb: Dialog-Semiconductor legten um 8,7 Prozent zu, AMS gewannen 7 Prozent. Aixtron erholten sich von den jüngsten Verlusten und stiegen nach einer Kaufempfehlung der DZ Bank um 6,6 Prozent. Nach einer positiven Studie von JP Morgan Cazenove (JPM) ging es für Infineon um 4,5 Prozent nach oben. Bei Air France-KLM (+6,4 Prozent) dürften die Folgen des Pilotenstreiks weniger gravierend als befürchtet sein.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7.58 Uhr Mo, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1965 -0,23% 1,1997 1,2077 -0,4% EUR/JPY 131,50 -0,18% 131,71 132,07 -2,8% EUR/CHF 1,1940 -0,11% 1,1951 1,1969 +2,0% EUR/GBP 0,8798 -0,13% 0,8823 1,1400 -1,0% USD/JPY 109,91 +0,06% 109,78 109,38 -2,4% GBP/USD 1,3599 -0,10% 1,3597 1,3765 +0,6% Bitcoin BTC/USD 9.171,08 +0,7% 9.122,67 9.281,27 -32,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mehrheitlich mit Abgaben haben die Aktienmärkte in Ostasien zur Wochenmitte geschlossen. Teilnehmer sprachen von einem insgesamt abwartenden Handel. Im Fokus standen die geplanten Verhandlungen zwischen China und den USA zur Lösung des Handelsstreits sowie die Sitzung der US-Notenbank. Neue Konjunkturdaten aus China waren auch nicht dazu angetan, die Risikofreude der Investoren zu erhöhen. Die chinesische Industrie hat im April nur leicht an Fahrt gewonnen, wie der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe zeigte. In Seoul belasteten Samsung Biologics (-17,2 Prozent). Hintergrund seien Untersuchungen der südkoreanischen Regierung, wonach das Unternehmen gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen haben soll, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Das Unternehmen wies den Vorwurf zurück. Dies setzte auch den gesamten Pharma-Sektor unter Druck, der um 7 Prozent einbrach. In Sydney startete die Qantas-Aktie um 8,1 Prozent durch. Das Unternehmen hat starke Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Die Quartalsergebnisse von Apple bescherten auch den Aktien der asiatischen Zulieferer Gewinne. Die Aktie von Alps, ein japanischer Hersteller von Kameralinsen, legte um 2,7 Prozent zu. Für Sunny Optical ging es um 4,9 Prozent nach oben. Taiwan Semiconductor fielen dagegen um 1,8 Prozent. Standard Chartered verbesserten sich um 0,2 Prozent. Das auf Asien fokussierte Institut steigerte den Gewinn deutlich. In Tokio verlor die Aktie von Fujifilm 5,5 Prozent, nachdem die geplante Übernahme von Xerox wieder etwas unwahrscheinlicher geworden ist. Der Dollar setzte seine jüngste Aufwärtsbewegung fort. Marktteilnehmer verwiesen auf die erwartete unterschiedliche Geldpolitik in den USA und anderen Weltregionen. Tendenziell belastete der starke Dollar auch den Goldpreis. Dieser konnte sich jedoch nach den deutlichen Vortagesabgaben leicht erholen. Hier seien die Blicke, genauso wie am Devisenmarkt, auf die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank gerichtet, sagt ein Beobachter.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler will Einhaltung der Menschenrechte in Lieferkette besser kontrollieren

Daimler hat nach einem Medienbericht über Kinderarbeit in Kobalt-Minen im Kongo seinen Einsatz für Menschenrechte betont. "Wir schaffen aktiv Transparenz in der Lieferkette, bei Bedarf bis hin zur Mine", erklärte die Bereichsleiterin Einkauf, Sabine Angermann. Das gelte auch für Kobalt, das für Batterien unter anderem in Elektrofahrzeugen verwendet wird.

Merck KGaA entwickelt Abituzumab mit Partner weiter

Die Merck KGaA wird sich das Risiko bei der Weiterentwicklung von Abituzumab mit einem Partner teilen. Sie holte sich dazu die SFJ Pharmaceuticals Group (SFJ) ins Boot. "Unsere Zusammenarbeit mit SFJ unterstreicht die zunehmende Fokussierung von Merck auf strategische Partnerschaften, um unsere Entwicklungsrisiken breiter zu streuen und eine effizientere Priorisierung innerhalb der Pipeline zu ermöglichen", sagte Belen Garijo, Mitglied der Geschäftsleitung von Merck und CEO Healthcare. SFJ werde die Prüfsubstanz Abituzumab als Erstlinientherapie bei metastasiertem Kolorektalkarzinom in Kombination mit dem Mittel Erbitux und Chemotherapie entwickeln, teilten die Darmstädter weiter mit.

Alstria Office sieht sich nach gutem Start im Plan

Die Alstria Office REIT-AG hat im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis dank des Abschlusses neuer Mietverträge gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr hat Bestand.

Sixt Leasing platziert Anleihe über 250 Millionen Euro

Mit einer Anleihe über 250 Millionen Euro hat die Sixt Leasing SE ihr Euro Debt Issuance Programm im Volumen von 1 Milliarde Euro gestartet. Die Emission sei von Investoren aus dem In- und Ausland rege nachgefragt worden, schreibt die im Online-Vertrieb von Neuwagen sowie im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten tätige Gesellschaft aus Pullach.

BER baut neues Terminal mit Generalunternehmer

Die Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ist offenbar aus Schaden klug geworden und vergibt den Bau des Zusatzterminals vor dem Pier Nord an einen Generalunternehmer. Eine Vergabeentscheidung werde im Sommer erwartet, erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Bislang hatte der BER in Eigenregie gebaut. Das Projekt hat sich um Jahre verzögert und ist um Milliarden Euro teurer geworden. Ein Preis für das neue Terminal wurde nicht genannt.

Investor übernimmt Filmunternehmen von früherem Hollywood-Mogul Weinstein

Rund ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der ersten Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein übernimmt der Investor Lantern Capital die frühere Filmproduktionsfirma des ehemaligen Hollywood-Moguls. Der Vorstand der Weinstein Company, die im März Konkurs angemeldet hatte, entschied sich nach eigenen Angaben für das Angebot des Investors Lantern Capital. Dieser hatte zuvor verkündet, mit 310 Millionen Dollar bei der Produktionsfirma einsteigen zu wollen.

Spendable Verbraucher beglücken Mastercard

Das Vertrauen der US-Verbraucher in die Wirtschaft spiegelt sich auch in höheren Ausgaben wider. Und diese kommen wiederum dem Kreditkartenunternehmen Mastercard zugute. Der Konzern übertraf dabei im ersten Quartal sowohl mit dem Umsatz als auch mit dem Gewinn die Erwartungen der Analysten.

Diebold Nixdorf mit höherem Verlust - Dividende wird ausgesetzt

Der US-Geldautomatenhersteller Diebold Nixdorf ist im ersten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen nun einen höheren Verlust und begründete dies mit einer geänderten Steuerschätzung. Zwecks Verbesserung der Finanzlage sowie der Verschuldung soll die Dividende ausgesetzt werden, kündigte CFO Chris Chapman an. Anleger reagieren schockiert, im vorbörslichen US-Handel bricht die Aktie um 13 Prozent auf 13,40 US-Dollar ein.

