NEW YORK (Dow Jones)--Zwar stehen hochwertige Smartphones nach wie vor weiter oben auf der Wunschliste der Verbraucher. Doch werden die Geräte nicht mehr so schnell ersetzt wie einst. Dies hatte im ersten Quartal einen Absatzrückgang zur Folge. Vor allem im als Indikator geltenden Markt China brummt das Geschäft nicht mehr ganz so stark.

Laut der Researchfirma IDC sank der Absatz der mobilen Alleskönner im Quartal auf 334,3 Millionen von 344,4 Millionen Stück vor einem Jahr. In China durchbrach der Absatz zum ersten Mal seit 2013 die Marke von 100 Millionen nach unten.

Mit weitem Abstand an der Spitze stand Samsung Electronics mit einem Marktanteil von 23,4 Prozent, vor Apple mit 15,6 Prozent.

May 02, 2018 12:17 ET (16:17 GMT)

