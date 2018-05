=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 1. Emittent: voestalpine AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Stimmrechten Erwerb/Veräußerung von Finanzinstrumenten/Sonstige Instrumente 3. Meldepflichtige Person: Name: BlackRock, Inc. Stadt: Wilmington Land: Vereinigte Staaten von Amerika 4. Namen der Aktionäre: - 5. Datum der Schwellenberührung: 27.04.2018 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person _____________________________________________________________________________ | | |% der | | | | |% der |Stimmrechte, | | | | |Stimmrechte, |die die Finanz-|Gesamt von |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien|/sonstigen |beiden in % |Stimmrechte des| | |gehören (7.A)|Instrumente |(7.A + 7.B )|Emittenten | | | |repräsentieren | | | |__________________|_____________|(7.B.1_+_7.B.2)|____________|_______________| |Situation am Tag | | | | | |der |3,69 % |0,32 % |4,01 % |176 349 163 | |Schwellenberührung|_____________|_______________|____________|_______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern_anwendbar)|_____________|_______________|____________|_______________| 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ____________________________________________________________________________ |ISIN der Aktien|Anzahl der | |% der | | |_______________|Stimmrechte__|_______________|Stimmrechte__|_______________| | |Direkt (§ 130|Indirekt (§ 133|Direkt (§ 130|Indirekt (§ 133| |_______________|BörseG_2018)_|BörseG_2018)___|BörseG)______|BörseG)________| |AT0000937503___|_____________|6_509_386______|_____________|3,69_%_________| |SUBTOTAL_A_____|6_509_386____|_______________|3,69_%_______|_______________| |_______________|_____________|_______________|_____________|_______________|| B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 _____________________________________________________________________________ | | | |Anzahl der | | |Art des Instruments|Verfallsdatum|Ausübungsfrist|Stimmrechte die|% der | | | | |erworben werden|Stimmrechte| |___________________|_____________|______________|können_________|___________| |Wertpapierleihe____|n/a__________|n/a___________|41_447_________|0,02_%_____| |Hinterlegungsschein|n/a__________|n/a___________|491____________|0,00_%_____| |___________________|_____________|SUBTOTAL_B.1__|41_938_________|0,02_%_____| |___________________|_____________|______________|_______________|___________|| B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs. 1 Z 2 BörseG 2018 __________________________________________________________________________________ |Art des | | |Physisches|Anzahl der |% der | |Instruments |Verfallsdatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte|Stimmrechte| |_________________|_____________|______________|Settlement|___________|___________| |Differenzkontrakt|n/a__________|n/a___________|Cash______|519_696____|0,29_%_____| | | | |SUBTOTAL |519 696 |0,29 % | |_________________|_____________|______________|B.2_______|___________|___________| |_________________|_____________|______________|__________|___________|___________|| 8. Informationen in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnen mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: _____________________________________________________________________________ | | | |Direkt |Direkt | | | | |Direkt |gehaltene |gehaltene |Total von | |Ziffer|Name |kontrolliert|Stimmrechte in|Finanz-/ |beiden (%)| | | |durch Ziffer|Aktien (%) |sonstige | | |______|_______________|____________|______________|Instrumente_(%)|__________| |1_____|BlackRock,_Inc_|____________|______________|_______________|__________| |2 |Trident Merger,|1 | | | | |______|LLC____________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |3 |Investment |2 | | | | |______|Management,_LLC|____________|______________|_______________|__________| |4 |BlackRock |1 | | | | |______|Holdco_2,_Inc._|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |5 |Financial |4 | | | | | |Management, | | | | | |______|Inc.___________|____________|______________|_______________|__________| |6 |BlackRock |5 | | | | |______|Holdco_4,_LLC__|____________|______________|_______________|__________| |7 |BlackRock |6 | | | | |______|Holdco_6,_LLC__|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |8 |Delaware |7 | | | | |______|Holdings_Inc.__|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | | |Institutional | | | | | |9 |Trust Company, |8 | | | | | |National | | | | | |______|Association____|____________|______________|_______________|__________| |10 |BlackRock Fund |8 | | | | |______|Advisors_______|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |11 |Capital |5 | | | | |______|Holdings,_Inc._|____________|______________|_______________|__________| |12 |BlackRock |11 | | | | |______|Advisors,_LLC__|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |13 |International |5 | | | | |______|Holdings,_Inc._|____________|______________|_______________|__________| | |BR Jersey | | | | | |14 |International |13 | | | | |______|Holdings_L.P.__|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |15 |(Singapore) |14 | | | | | |Holdco Pte. | | | | | |______|Ltd.___________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |16 |(Singapore) |15 | | | | |______|Limited________|____________|______________|_______________|__________| |17 |BlackRock HK |15 | | | | |______|Holdco_Limited_|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock Asset| | | | | |18 |Management |17 | | | | | |North Asia | | | | | |______|Limited________|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |19 |Trident Holding|22 | | | | |______|Company_Limited|____________|______________|_______________|__________| |20 |BlackRock Japan|19 | | | | |______|Holdings_GK____|____________|______________|_______________|__________| |21 |BlackRock Japan|20 | | | | |______|Co._Ltd._______|____________|______________|_______________|__________| |22 |BlackRock Lux |17 | | | | |______|Finco_S.à.r.l._|____________|______________|_______________|__________| | |BlackRock | | | | | |23 |Australia |14 | | | | | |Holdco Pty. | | | | | |______|Ltd.___________|____________|______________|_______________|__________|

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 02, 2018 12:41 ET (16:41 GMT)