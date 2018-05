Commerzbank hebt Siemens auf 'Buy' - Ziel hoch auf 130 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Siemens von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 122 auf 130 Euro angehoben. Die Kapitalmärkte hätten jüngst zu sehr auf den Margendruck im Kraftwerksgeschäft abgestellt, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieses trage jedoch nur 10 Prozent zum Unternehmenswert bei. Andere Geschäftsfelder, und hier vor allem Digital Factory, hätten dagegen besser abgeschnitten als erwartet.

HSBC hebt Kuka auf 'Hold' - Ziel runter auf 86 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie des Roboterherstellers Kuka von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 90 auf 86 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Profil sei inzwischen wieder ausgewogener, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

UBS senkt Fuchs Petrolub auf 'Neutral' - Ziel runter auf 44 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Fuchs Petrolub von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 53,50 auf 44,00 Euro gesenkt. Kurzfristig gebe es Risiken für den Schmierstoffhersteller wegen nachlassender Frühindikatoren, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Und längerfristig dürften Risiken durch die Elektromobilität eingepreist sein.

UBS senkt Sartorius auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 135 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 125 auf 135 Euro angehoben. Das gut vorhersehbare und nachhaltige Wachstum sei im Aktienkurs eingepreist, schrieb Analyst Johnny Rowles in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

DZ Bank hebt Aixtron auf 'Kaufen' - Fairer Wert 16,80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Aixtron von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert jedoch auf 16,80 Euro belassen. Nach einem guten ersten Quartal habe der Kurs zuletzt übertrieben stark nachgegeben, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Technologieunternehmen profitiere von einer starken Nachfrage nach Anlagen zur Abscheidung von metallorganischen chemischen Gasphasen (MOCVD) für die Produktion von Oberflächen-Laserdioden und anderen Laser-Anwendungen.

Credit Suisse startet DWS mit 'Neutral' - Ziel 30 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat DWS nach dem Börsengang der Anlagegesellschaft mit "Neutral" und einem Kursziel von 30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf der einen Seite verfüge die DWS über die notwendige Größe und Kosteneffizienz, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem stünden jedoch zuletzt schwache Mittelzuflüsse gegenüber und ein schwaches Timing beim Asset-Management. Die DWS dürfte in diesem Jahr etwa 15 Prozent zum bereinigten Nettogewinn der Deutschen Bank beisteuern.

Commerzbank senkt Ziel für HeidelbergCement auf 97 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für HeidelbergCement vor Zahlen zum ersten Quartal von 107 auf 97 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Baustoffhändler dürfte unter ungünstigen Wettbedingungen und Gegenwind von der Währungsseite gelitten haben, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kretlow senkte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2020.

DZ Bank senkt fairen Wert für Daimler auf 68 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Daimler nach Zahlen von 71 auf 68 Euro gesenkt und Einstufung auf "Halten" belassen. Der Autobauer habe im ersten Quartal etwas schwächer als erwartet abgeschnitten, aber den Ausblick angehoben, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wegen der Unsicherheiten beim Thema Diesel bleibe er trotz der günstigen Bewertung der Aktie und der attraktiven Dividendenrendite bei seiner neutralen Anlageempfehlung. Der neue faire Wert trage auch der jüngsten Dividendenzahlung Rechnung.

Liberum senkt Ziel für Lufthansa auf 24,50 Euro - 'Hold'

LONDON - Liberum Capital hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum ersten Quartal von 28,00 auf 24,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Schätzungen für die Fluggesellschaft gekürzt, da er nun von höheren Kerosinpreisen ausgehe, schrieb Analyst Gerald Khoo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Günstige Wechselkursentwicklungen und Währungsabsicherungsgeschäfte böten kurzfristig Schutz, doch er sei skeptisch mit Blick auf die Fähigkeit der Branche, steigende Kosten zu kompensieren.

UBS hebt Ziel für Linde auf 225 Euro - 'Buy'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Linde von 220 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Industriegasekonzerns sei weiterhin einer seiner "Top Picks" im Sektor und werde trotz schnellerem Gewinnwachstums und einer hohen Cashflow-Rendite mit einem Abschlag auf die Papiere der Konkurrenz gehandelt, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

