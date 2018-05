Konzernumsatz $343,6 Mio. (+12% bei tatsächlichen Wechselkursen, +6% bei konstanten Wechselkursen (CER)) ggü. 5% CER Prognose

Gewinn je Aktie $0,14; bereinigter Gewinn je Aktie $0,26 ($0,25 CER) ggü. ~$0,23-0,24 CER Prognose

"Sample to Insight"-Portfolio gewinnt an Fahrt: Europa-Launch von QIAstat-Dx, einer Plattform der nächsten Generation, die syndromische Erkenntnisse für ein breites Anwendungsspektrum liefert Geographische Expansion und neue klinische Richtlinien treiben Wachstum des QuantiFERON-Tests auf latente Tuberkulose Partnerschaft mit Natera erweitert Testmenu des GeneReader NGS-Systems um eine Version des marktführenden NIPT-Tests für GeneReader QIAsymphony-Platzierungen wachsen stabil und befinden sich auf Kurs, das für 2018 anvisierte Ziel von insgesamt mehr als 2.300 Platzierungen zu erreichen.

QIAGEN bestätigt Ausblick für 2018 bezüglich des Anstiegs des Konzernumsatzes und des bereinigten Gewinns je Aktie

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Ergebnisse der operativen Tätigkeit für das erste Quartal bekannt. Danach wurden die Ziele für den Konzernumsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie übertroffen und die globale Ausweitung des "Sample to Insight"-Portfolios für molekulare Testlösungen über das gesamte Spektrum von der Grundlagenforschung bis hin zur klinischen Gesundheitsfürsorge weiter vorangetrieben.

"Mit unseren Ergebnissen für das erste Quartal starten wir für 2018 in ein spannendes Wachstumsjahr. Unser Portfolio an "Sample to Insight"-Lösungen weist für zahlreiche molekulare Testanforderungen eine gute Dynamik auf, und neue Initiativen bieten erhebliches zukünftiges Wachstumspotenzial", so Peer M. Schatz, Vorstandsvorsitzender der QIAGEN N.V.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

