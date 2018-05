Sorgen vor unerwartet schnell steigenden Zinsen haben die Wall Street am Mittwoch belastet. Auslöser dafür waren Aussagen der US-Notenbank (Fed), wonach sich die Teuerung in den USA nahe an die Zielmarke von 2 Prozent bewegt habe. Auch mittelfristig dürfte sich die Teuerung in der Nähe des Inflationsziels bewegen, bei dem die Währungshüter die Stabilität der Preise als gewährleistet ansehen.

Der Dow Jones Industrial fiel nach einem durchwachsenen Handelsverlauf um 0,72 Prozent auf 23 924,98 Punkte. Am Dienstag war der US-Leitindex zeitweise um bis zu knapp anderthalb Prozent abgerutscht, hatte dann aber nur mit einem moderaten Minus geschlossen. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,72 Prozent auf 2635,67 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,56 Prozent auf 6644,48 Punkte.

Nach Einschätzung des Experten Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg machen sich die Währungshüter offenbar keine größeren Sorgen mehr über eine zu niedrige Inflation. Vor diesem Hintergrund fürchteten die Anleger wohl, dass die Fed bei ihrer Geldpolitik ein höheres Straffungstempo als bislang vermutet an den Tag legen könnte. Für die Aussicht auf rascher steigende Zinsen in den USA spricht auch, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro zuletzt wieder zulegte. Höhere Zinsen aber lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapiere unattraktiver erscheinen./la/he

