Auch 20 Jahre nach seiner Einführung ermöglicht UltraDNS nach wie vor nahtlose und sichere Erfahrungen für die betroffenen Marken

Neustar, Inc., ein vertrauenswürdiger, neutraler Anbieter von Echtzeit-Informationsdiensten, beging heute das 20-jährige Jubiläum von UltraDNS, seinem charakteristischen Authoritative DNS Service. Erstellt im Jahr 1998 von Rodney Joffe, Senior Vice President und Neustar Partner, war UltraDNS der erste DNS-Dienst auf Basis der IP Anycast Technologie, der eine höhere Geschwindigkeit und größere Sicherheit sowie Robustheit gegenüber Distributed-Denial-of-Service (DDoS) Angriffen und anderen Online-Bedrohungen ermöglichte.

Heute vertrauen Marken und Organisationen rund um den Globus auf UltraDNS, um die Sicherheit ihrer digitalen Online-Präsenz zu gewährleisten. Im Laufe der Jahre hat UltraDNS eine signifikante Rolle bei der Abwehr zahlreicher schwerwiegender DDoS-Angriffe gespielt und seinen Platz als maßgebliche Technologie zum Schutz der Infrastruktur der Marken behauptet. "Diese Angriffsarten verkörperten im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine ständige Bedrohung und unterstrichen die Bedeutung von DNS im Internet", so Rodney Joffe.

"Mit Trinoo und Stacheldraht Ende der 90er-Jahre bis hin zu Mirai und seinen zahlreichen Abwandlungen, von denen die Marken in den vergangenen Jahren geplagt wurden, führen die Angreifer ihre Attacken auf die Schutzwälle aller Organisationen unvermindert fort. Das Internet hat eine fundamentale Bedeutung für die tagtäglichen Betriebsabläufe aller Organisationen erlangt und ohne DNS gäbe es keinen Webauftritt und keine digitale Präsenz mehr", erklärte Rodney Joffe.

Zusätzlich zu seiner Fähigkeit, ansonsten gefährliche DDoS-Angriffe zu unterbinden, verfügt UltraDNS über eine langjährige Erfolgsgeschichte bei der Einführung bahnbrechender Innovationen und zahlreicher branchenweiter Neuerungen wie beispielsweise:

Der erste DNS-Dienst zur Nutzung eines proprietären Codes, der im Gegensatz zu BIND-basierten Diensten nicht quelloffen ist

Der erste DNS-Dienst, der von einem integrierten DDoS-Risikominderungsdienst unterstützt wird nun bekannt als Neustar SiteProtect NG

Der erste DNS-Dienst, um eine vollständig abgetrennte und sicher verschlossene DNS-Umgebung mithilfe des preisgekrönten DNS Shield zur Verfügung zu stellen.

Einer der Kunden von Neustar ist die Yorkshire Building Society Group (YBS) in Großbritannien. Andrew Winkless, Infrastructure Manager bei YBS, kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Falls unsere Kunden über keinerlei Zugang zu unseren Online-Diensten verfügen und von unserem E-Mail-Verkehr abgeschnitten wurden, kommt unsere Produktivität zum Erliegen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass wir auf einen DNS-Anbieter zurückgreifen, auf den wir uns verlassen können, damit ein solcher Fall niemals eintritt. Neustar UltraDNS berücksichtigt alle Optionen, um YBS stets online zu halten und unsere Kunden zufriedenzustellen."

"UltraDNS wurde im Rahmen unseres Engagements zur Bereitstellung einer makellosen digitalen Erfahrung für unsere Kunden sowie die Kunden unserer Kunden stetig weiterentwickelt und verbessert", ergänzte Rodney Joffe. "Da die Angreifer weiterhin neue und kreative Wege finden werden, um ihre Angriffe zu starten, werden wir unsererseits innovativ bleiben, um der Entwicklung immer einen Schritt voraus zu sein und stets die Sicherheit der DNS-Dienste für unsere Kunden zu gewährleisten."

Im Rahmen unseres Engagements für die Aufrechterhaltung des Premier-Status von UltraDNS als verlässlicher Weltklasse-DNS-Dienst hat Neustar in diesem Jahr bereits zusätzliche DNS-Knoten zu seinem SiteProtect NG Netzwerk in Nordamerika, Europa und Asien hinzugefügt, um in der Zukunft stets eine höhere Skalierbarkeit zu gewährleisten. Mit weiteren im Jahr 2018 geplanten Knoten in Südamerika, Afrika, Australien und dem Indischen Subkontinent wird Neustar seinen Expansionskurs für UltraDNS rund um den Globus fortsetzen, um schnellerere und sicherere Online-Erfahrungen zu gewährleisten.

Weitere Informationen über die Neustar UltraDNS Lösung finden Sie unter https://www.security.neustar/dns-services.

Über Neustar Security Solutions

Neustar Security Solutions schützen vor Netzwerkbedrohungen, informieren die Benutzer über potenzielle Netzwerkschwachstellen, beschleunigen die Online-Anlagenleistung und überwachen die Website-Performance der Benutzer mit vielfältigen Leistungen und Angeboten. Der branchenführende DDoS-Verteidigungsservice SiteProtect NG von Neustar sorgt für vollständige Abdeckung bei einem Angriff. Der Neustar UltraDNS Service verwaltet 10 des gesamten Internet-Datenverkehrs, leitet mehr als eine Billion Anfragen pro Monat weiter und bietet branchenführende Uptime mit 100 Verfügbarkeit. Neustar IP Intelligence ist die maßgebliche Quelle für IP-Decisioning-Daten über 99,99 der routingfähigen IP-Adressen weltweit. Dank der beispiellosen Expertise von Neustar aus nahezu 20 Jahren stellen wir den Schutz und die Optimierung unserer Kunden während ihrer normalen Geschäftsaktivitäten und bei unerwarteten Ereignissen sicher. Unsere Serviceleistungen sorgen für den Schutz und die Optimierung der Netzwerkverbindungen unserer Kunden, sei es in Krisensituationen oder auch im Rahmen des alltäglichen Geschäfts. Viele der weltweit größten Marken vertrauen darauf, dass Neustar den Betrieb ihrer unternehmenskritischen Systeme aufrechterhält. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.security.neustar.

Über Neustar

Neustar, Inc. ist ein führender globaler Informationsdienstleister, der die vernetzte Welt mit einer zuverlässigen, ganzheitlichen Identitätsermittlung voranbringt. Als einziges Unternehmen, das nachvollziehen kann, wer sich am anderen Ende jeder Interaktion befindet, vertrauen große internationale Marken darauf, dass sie mithilfe des umfassenden Wissens von Neustar über die Verbindung von Menschen, Orten und Dingen ihre Unternehmen ausbauen und schützen können. Mit der Kombination aus dem einzigartigen, präzisen und echtzeitfähigen Identitätssystem und den cloudbasierten Workflow-Lösungen von Neustar werden unsere Kunden in die Lage versetzt, umsetzbare, präzise und wertvolle Entscheidungen in Marketing-, Risiko-, IT-/Sicherheits-, Netzwerk- und Betriebsabteilungen zu treffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.home.neustar.

