Angekündigte Aktienrückkäufe und überraschend gute Quartalszahlen haben die Apple-Aktien (Apple) am Mittwoch weiter in Richtung Rekordhoch getrieben. Die Papiere des Technologiekonzerns zogen um mehr als 4 Prozent auf 176,57 US-Dollar an und waren damit klarer Gewinner im schwächelnden Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial).

