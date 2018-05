FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RAZB XFRA SE0000111940 RATOS B FRIA SK 2,083 0.188 EUR

HLV XFRA SE0000105199 HALDEX AB SK 20 0.052 EUR

XPG XFRA NO0003028904 SCHIBSTED ASA A NK-,50 0.181 EUR

ADG XFRA NL0000888691 AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 0.140 EUR

HF7N XFRA US4104952043 HANMI FINL NEW DL-,001 0.200 EUR

BEZ XFRA DE0005201602 BERENTZEN-GRP.AG 0.220 EUR

HVB XFRA DE0008250002 UESTRA HANN.VERK. INH ON 0.051 EUR

VOW3 XFRA DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 3.960 EUR

VOW XFRA DE0007664005 VOLKSWAGEN AG ST O.N. 3.900 EUR

NSU XFRA DE0006757008 AUDI AG O.N. 3.900 EUR

LIN XFRA DE0006483001 LINDE AG O.N. 7.000 EUR

HOT XFRA DE0006070006 HOCHTIEF AG 3.380 EUR

LEO XFRA DE0005408884 LEONI AG NA O.N. 1.400 EUR

UUU XFRA DE0005167902 3U HOLDING AG 0.020 EUR

LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 0.367 EUR

XFRA US86765K1097 SUNOCO L.P. UTS 0.688 EUR

2BC XFRA SE0007185681 CAPIO AB (PUBL.) 0.089 EUR

CVX XFRA US12663P1075 CVR REFINING LP UTS 0.425 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.350 EUR

MOGB XFRA HU0000153937 MOL NYRT. NA A UF 125 0.406 EUR

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.156 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.375 EUR

GLJ XFRA DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N. 0.700 EUR

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.294 EUR

EDZ XFRA NO0010019649 EVRY AS NK 1,75 0.129 EUR

SFE XFRA US87165B1035 SYNCHRONY FIN. DL-,001 0.125 EUR

9GR XFRA SE0006288015 GRANGES AB (PUBL) 0.282 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.117 EUR

0N5 XFRA US65506L1052 NOBLE MIDSTREAM PARTNERS 0.426 EUR

O3T XFRA US6740012017 OAKTREE CAPITAL GRP CL.A 0.800 EUR

7SG XFRA US8493431089 SPRAGUE RESOURCES LP UTS 0.544 EUR

ASJA XFRA ID1000122807 PT ASTRA INTL TBK RP 50 0.008 EUR

BOSS XFRA DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG NA O.N. 2.650 EUR

49M XFRA US8226341019 SHELL MIDSTR.PARTN.LP UTS 0.290 EUR

BOO XFRA US0942351083 BLOOMIN' BRANDS DL-,01 0.075 EUR