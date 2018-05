FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.344 EUR

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.325 EUR

1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.350 EUR

FLW1 XFRA AT00000VIE62 FLUGHAFEN WIEN AG 0.680 EUR

WB1 XFRA US9570901036 WESTAMERICA BANCORP. 0.333 EUR

WED XFRA US9478901096 WEBSTER FINL CORP. DL-,01 0.275 EUR

VO7 XFRA US9290421091 VORNADO RLTY TR. SBI 0.525 EUR

TII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.517 EUR

T5Z XFRA US8808901081 TERNIUM S.A. ADR/10 O.N. 0.917 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.092 EUR

MOGG XFRA US6084642023 MOL NA A ADR REG.S 1/2 0.208 EUR

MWZ XFRA US59156R1086 METLIFE INC. DL-,01 0.350 EUR

MR4 XFRA US5895841014 MERIDIAN BIO 0.104 EUR

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC. 0.042 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.250 EUR

IDJ XFRA US4511071064 IDACORP INC. 0.492 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.308 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.300 EUR

VCLC XFRA US31573A1097 FIBRIA CELULOSE ADR 1 0.115 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.254 EUR

FUO XFRA US25659T1079 DOLBY LABORATOR.A DL-,001 0.133 EUR

TRVC XFRA US1729674242 CITIGROUP INC. DL -,01 0.267 EUR

C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. 0.458 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.417 EUR

A4S XFRA US03076C1062 AMERIPRISE FINL DL-,01 0.750 EUR

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.608 EUR

GE2 XFRA TH0834010017 GLOW ENERGY PUB.-FGN-BA10 0.111 EUR

NYVC XFRA TH0530010R14 CH.KARNCHANG-NVDR- BA 1 0.007 EUR

NVAU XFRA TH0023010R10 BK OF AYUDHYA -NVDR-BA 10 0.012 EUR

HKF XFRA SG1Z21951640 HOCK LIAN SENG HLDGS LTD 0.011 EUR

3YM XFRA SG1W55939399 WEE HUR HOLDINGS LTD 0.002 EUR

ZVF XFRA SG1U47933908 INDOFOOD AGRI RES SD-,50 0.004 EUR

K90 XFRA SE0002683557 LOOMIS AB SERIES B 0.846 EUR

LYV XFRA SE0000825820 LUNDIN PETROLEUM SK-,01 0.376 EUR

SF7 XFRA SE0000323305 SOFTRONIC AB B SK 0,40 0.070 EUR