FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.05.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

CSX1 XFRA US2254011081 CREDIT SUISSE GP AG ADR 1

BSN XFRA FR0000120644 DANONE S.A. EO -,25

CSX XFRA CH0012138530 CRED.SUISSE GRP NA SF-,04

2B6 XFRA KYG070381051 BAIOO FAMILY INTERACTIVE