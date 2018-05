Apple liefert gute Zahlen - und die Aktie von Dialog Semiconductor steigt. So war es in der Vergangenheit regelmäßig, und das hat auch gestern wieder funktioniert. Doch die innige Beziehung wackelt gleich in zweierlei Hinsicht.

Apple ist eine positive Überraschung gelungen. Das Unternehmen konnte im zweiten Quartal den Umsatz um 16 Prozent auf 61,1 Mrd. US-Dollar steigern und lag damit leicht über den Analystenerwartungen. Selbiges gelang auch beim Gewinn je Aktie.

Der iPhone-Umsatz erhöhte sich um 14,4 Prozent auf 38 Mrd. US-Dollar und zerstreute vorerst die zuletzt viel diskutierte Sorge, dass Apple in diesem Bereich den Zenit überschritten hat. Davon haben die Aktien der Zulieferer gestern profitiert, Dialog Semiconductor ist mit einem Plus von 8,7 Prozent aus dem Handel gegangen.

Doch dieser Zuwachs muss in Relation zu den Verlusten der letzten Wochen gesetzt werden, ...

