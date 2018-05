Von Thomas Rossmann

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienkurse an den Börsen in Asien am Donnerstag. Belastend wirken vor allem die etwas falkenhafteren Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend, die auch schon die Wall Street im späten Handel ins Minus gedrückt hatten. Den Leitzins hat die Notenbank dagegen in der Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent bestätigt. Auch die Abgaben bei Technologiewerten drücken auf das Sentiment und belasten vor allem die Kurse in Hongkong und Taiwan. In Tokio findet wegen eines Feiertages kein Handel statt, die Börse öffnet hier erst wieder am Montag.

Aus dem Begleittext der US-Notenbank wurde die Passage gestrichen, wonach die Fed die Inflation "genau beobachten" wolle. Stattdessen erwartet sie jetzt, dass die "Inflation sich mittelfristig nahe bei dem Ziel von 2 Prozent bewegen wird". Diese etwas falkenhaftere Sprache legt nahe, dass die Notenbank sich nicht mehr um ein Unterschreiten des Inflationsziels sorgt, jedoch auch nicht übermäßig alarmiert ist über eine zu hohe Inflation. Die Risiken bezeichnete sie als "weitgehend ausgewogen".

Eugene Leow, Stratege der DBS, rechnet nun in jedem Quartal mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank. Der Markt geht nun zunehmend von insgesamt vier statt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr aus. Die zehnjährige Treasury-Rendite hatte jüngst zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren die Marke von 3 Prozent erreicht, was die Erwartung widerspiegelte, dass die Fed ihren Leitzins in diesem Jahr auch vier Mal anheben könnte.

Schanghai mit Abgaben - Sydney deutlich im Plus

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,2 Prozent auf 3.076 Punkte nach unten. Noch deutlicher fällt das Minus in Hongkong aus, wo der Hang-Seng um 1,7 Prozent nachgibt. In Taiwan geht es für den Taiex um 0,6 Prozent abwärts. Hier belasten die Abgaben der beiden Index-Schwergewichte Taiwan Semiconductor und Hon Hai, die um 0,7 bzw. 1,5 Prozent nachgeben.

Hintergrund für die Abgaben sei der avisierte Börsengang des Smartphone-Herstellers Xiaomi, für den bereits einige Investoren Platz in ihren Depots machen würden, heißt es. Der wahrscheinlich größte Börsengang in Hongkong in diesem Jahr könnte nach Aussage von mit der Materie vertrauten Personen schon recht bald über die Bühne gehen.

Die Einreichung der Börsenunterlagen am Donnerstag in Hongkong enthüllte zwar keine Details über den Umfang des geplanten IPOs, aber nach Aussage von mit dem Vorgang vertrauten Personen könnte das Volumen rund 10 Milliarden US-Dollar betragen, die Bewertung bis zu 100 Milliarden US-Dollar. Der Börsengang wäre zudem der erste unter den neuen Regeln der Börse in Hongkong, die Unternehmen nun das Listing von mehreren Aktien-Klassen ermöglichen.

In Sydney geht es für den S&P/ASX-200 um 0,8 Prozent nach oben, nachdem der Index bereits am Vortag auf den höchsten Stand seit zwei Monaten geklettert war. Hier schieben vor allem deutliche Gewinne im Rohstoff-Sektor den Markt nach oben, heißt es. Für die Aktie von Rio Tinto geht es um 1,7 Prozent nach oben, BHP Billiton gewinnen 0,9 Prozent.

Dollar tritt auf der Stelle

Der Dollar zeigt sich im asiatischen Handel wenig verändert, kann allerdings damit die jüngsten Gewinne verteidigen. Der Euro notiert bei 1,1988 Dollar und somit knapp über dem Niveau vor dem Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank am Vortag. Die Aussagen der Fed belasteten die US-Devise zunächst leicht, die allerdings ihre Abgaben recht schnell wieder aufholen konnte. Der Dollar ist seit längerem Profiteur der straffen US-Geldpolitik, die sich im Gegensatz zu der der meisten großen Notenbanken befindet. Auch zur japanischen Währung zeigt sich der Dollar wenig verändert gegenüber dem Vortag. Der Greenback geht mit 109,64 Yen um.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.101,10 +0,84% +0,59% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG Kospi (Seoul) 2.493,76 -0,47% +1,06% 08:00 Schanghai-Comp. 3.076,32 -0,16% -7,00% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.213,98 -1,66% +2,97% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.558,39 -1,57% +6,20% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.856,19 +0,22% +3,07% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1988 +0,3% 1,1956 1,2026 -0,2% EUR/JPY 131,44 +0,1% 131,33 132,05 -2,8% EUR/GBP 0,8816 +0,1% 0,8807 0,8820 -0,8% GBP/USD 1,3598 +0,2% 1,3577 1,3638 +0,6% USD/JPY 109,64 -0,2% 109,84 109,80 -2,6% USD/KRW 1075,10 -0,4% 1079,60 1074,26 +0,7% USD/CNY 6,3647 +0,0% 6,3624 6,3606 -2,2% USD/CNH 6,3604 -0,2% 6,3751 6,3562 -2,4% USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8493 7,8498 +0,5% AUD/USD 0,7524 +0,4% 0,7493 0,7525 -3,8% NZD/USD 0,7019 +0,3% 0,6997 0,7029 -1,1% Bitcoin BTC/USD 9.270,46 +0,3% 9.240,63 9.169,43 -32,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,87 67,93 -0,1% -0,06 +13,0% Brent/ICE 73,19 73,36 -0,2% -0,17 +12,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.309,63 1.305,03 +0,4% +4,60 +0,5% Silber (Spot) 16,42 16,39 +0,2% +0,04 -3,0% Platin (Spot) 898,15 895,00 +0,4% +3,15 -3,4% Kupfer-Future 3,05 3,05 0% 0 -8,1% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2018 01:14 ET (05:14 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.