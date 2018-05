Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach einer Telefonkonferenz im Anschluss an die Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Für ein starkes Umsatzwachstum nehme der Modekonzern relativ geringe Effizienzsteigerungen in Kauf, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Details zur Strategie des Unternehmens für die Jahre ab 2019 erhofft sich Flouquet vom Kapitalmarkttag am 15. November./la/he Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0146 2018-05-02/21:45

ISIN: DE000A1PHFF7