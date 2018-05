Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Vinci nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 95,40 auf 100,70 Euro angehoben. Der Bau- und Dienstleistungskonzern habe im Kern die Markterwartung erfüllt, schrieb Analyst Victor Acitores in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Acitores passte seine Schätzungen entsprechend an und berücksichtigte dabei auch die Auswirkungen der französischen Steuerreform. Vinci verfüge nicht nur über ein Überzeugendes Unternehmensprofil, sondern liefere seinen Aktionären auch eine attraktive Gesamtrendite aus Kapitalgewinn plus Dividenden./la/he Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0147 2018-05-02/22:20

ISIN: FR0000125486