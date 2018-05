Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 170 auf 190 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Der Technologiekonzern habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz im Geschäft mit Dienstleistungen aber habe die Markterwartung deutlich übertroffen. Am wichtigsten sei jedoch, dass auch der Ausblick auf das dritte Geschäftsquartal weitaus besser als gedacht ausgefallen sei./la/he Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

