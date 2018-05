Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 164 US-Dollar belassen. Der starke Anstieg der Lagerbestände betreffe eher die Komponenten und weniger die fertigen Produkte des iPhone-Herstellers, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei für ihn die wichtigste Botschaft: Es gebe offensichtlich keine versteckten Lagerbestände an iPhones./bek/zb Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-05-03/08:37

ISIN: US0378331005