Die US-Notenbank hat am Vorabend den Leitzins nicht angetastet. Doch zwischen den Zeilen konnte man lesen, dass die Fed im Juni wohl den nächsten Zinsschritt vornimmt. Ist der Markt bislang davon ausgegangen, dass es in diesem Jahr insgesamt drei Erhöhungen geben wird, könnten es jetzt vier werden. Die Börse in New York hat verschnupft auf die Entscheidung reagiert. Was macht der DAX?

Den vollständigen Artikel lesen ...