Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 66,50 Euro belassen. Das Einzelhandelsgeschäft habe überzeugt und mit Blick auf die Absatzregionen die asiatischen Märkte, schrieb Analyst Alberto Agnano in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt hätten Kostensenkungen die Investitionen des Modekonzerns in die Produktqualität mehr als wettgemacht./bek/zb Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-05-03/08:55

ISIN: DE000A1PHFF7