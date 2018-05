Während man in Europa fast überall den Tag der Arbeit beging, gelang an der Wall Street am Dienstag ein Turnaround nach oben. Allerdings nur für S&P 500 und Nasdaq 100, der Dow Jones schloss im Minus. Und auch am Dienstag konnten sich die Bullen an der Wall Street nicht wirklich überzeugend in Szene setzen, solange der Xetra-Handel im DAX noch lief.

