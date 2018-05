Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Safran auf "Underperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Analysten passten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen an und berücksichtigten damit unter anderem die Fusion mit Zodiac und die gekürzten Auslieferungen für den Airbus A330./ajx/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-05-03/09:07

ISIN: FR0000073272