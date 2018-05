Auf Jahressicht konnte sich die Aktie des führenden Solarunternehmens First Solar mehr als verdoppeln. Der Konzern führte die allgemeine Erholung der Branche an und zeigte über Monate hinweg relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Diese ist der Aktie jedoch in den letzten Tagen doch deutlich abhandengekommen.

