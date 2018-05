Die Quartalsbilanz des Chipherstellers Dialog Semiconductor steht erst nächste Woche, am 9. Mai, an. Aber bereits gestern zog diese Aktie kräftig an, denn die Bilanzdaten eines anderen Unternehmens werden von den Investoren als noch wichtiger für Dialog Semiconductor eingestuft als die eigenen: die von Apple.

Den vollständigen Artikel lesen ...