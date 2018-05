Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Societe Generale angesichts der möglichen Beilegung eines Rechtsstreits in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die in einem Medienbericht genannten Kosten hierfür deckten sich mit den Rückstellungen, die die Bank Mitte März mitgeteilt habe, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Einigung mit den US-Behörden könne etwas den Druck von der Aktie nehmen./bek/zb Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

