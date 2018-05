Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Standard Chartered nach Quartalszahlen auf "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 980 Pence belassen. Diese deckten sich mit seinen Annahmen, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Vermögensverwaltung und im Privatkundengeschäft habe die britische Großbank gut abgeschnitten./bek/zb Datum der Analyse: 02.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-05-03/09:16

ISIN: GB0004082847