Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat nach Zahlen von 656 auf 775 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Der Essenslieferdienst sei solide ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-05-03/09:18

ISIN: GB00BKX5CN86