Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa mit Blick auf die Auslastung im Sommer 2018 auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die Fluggesellschaft profitiere von einem starken Rückgang der Kapazitäten auf den transatlantischen Routen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auf den Verbindungen zwischen Europa und Asien stiegen die angebotenen Kapazitäten zwar rasch, aber nicht mehr so dynamisch wie noch im ersten Quartal./bek/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-05-03/09:40

ISIN: DE0008232125