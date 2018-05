Die türkische Lira ist wieder auf Talfahrt und hat am Donnerstag im Handel mit dem US-Dollar ein neues Rekordtief erreicht. Nach der Veröffentlichung einer überraschend starken Inflation in der Türkei mussten für einen Dollar am Morgen fast 4,23 Lira gezahlt werden und damit so viel wie noch nie. Auch zum Euro verlor die türkische Währung an Wert. Hier mussten wieder mehr als fünf Lira für einen Euro gezahlt werde, wobei allerdings zur europäischen Währung kein neues Rekordtief erreicht wurde.

Auslöser der jüngsten Talfahrt der türkischen Währung waren Daten zur Preisentwicklung. Nach Angaben der türkischen Statistikbehörde stieg die Inflation im April auf 10,85 Prozent, nach 10,23 Prozent im März. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten für April nur eine Teuerung von 10,45 Prozent erwartet. Die Kernrate der Teuerung, ohne schwankungsanfällige Preise wie zum Beispiel Nahrungsmittel, lag laut Behörde über 12 Prozent.

Die vergleichsweise hohe Inflation in der Türkei war auch einer der Gründe für die jüngste Abstufung der Kreditwürdigkeit des Landes durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P). In der Nacht zum Mittwoch hatten die Bonitätsprüfer von S&P die Bewertung auf "BB-" gesenkt und damit die türkische Währung unter Druck gesetzt.

Mit der neuen Bewertung rutschte die Kreditwürdigkeit eine Stufe tiefer in den sogenannten Ramschbereich, mit dem spekulative Anlagen gekennzeichnet werden. Neben der hohen Inflation bemängelten die S&P-Experten weitere zahlreiche Fehlentwicklungen in der Türkei, wie zum Beispiel eine unausgewogene und kreditgetriebene Wirtschaftsentwicklung und steigende Haushaltsdefizite des Staates./jkr/bgf/fba

