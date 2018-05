Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger von 34,00 auf 34,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Baudienstleister stabilisiere sich, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aber eine bessere Dynamik in den Endmärkten reiche wohl kaum aus, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen./ajx/zb Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-05-03/09:49

ISIN: DE0005909006