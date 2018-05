Yeastar (www.yeastar.de), ein führender Hersteller von VoIP-Nebenstellenanlagen und VoIP-Gateways, und Snom Technology GmbH (www.snom.de), ein führender deutscher Hersteller von SIP-basierten Telefonen, gaben heute ihre erweiterte Interoperabilitätspartnerschaft für die Integration von erstklassigen PBX- und IP-Telefontechnologien bekannt.

Die Auto Provisioning-Unterstützung von Yeastar für Geräte von Snom-Geräten besteht seit der ersten Generation von MyPBX. Yeastar und Snom scheuten keine Mühen, um Interoperabilität zu gewährleisten, und investierten daher in Ressourcen und Energien. Jetzt haben alle Snom IP-Telefone, einschließlich des neusten Tischtelefons Snom D785 und des Konferenztelefons C520 WiMi mit DECT-Mikrofonen, erfolgreich die Interoperabilitätstests mit der VoIP-Telefonanlage der S-Serie bestanden und können automatisch, bequem und schnell bereitgestellt werden.

"Wir freuen uns über die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft mit Snom", erklärte Alan Shen, CEO von Yeastar. "Immer mehr Unternehmen und Telekom-Anbieter entscheiden sich für IP-Telefone von Snom, deshalb ist das Auto Provisioning im Yeastar S-Series PBX eine wichtige und willkommene Funktion für unsere gemeinsamen Kunden. Yeastar und Snom arbeiten außerdem daran, die Auto Provisioning-Unterstützung auch für die neusten Yeastar Cloud-Telefonanlage-Produkte einzuführen."

Mark Wiegleb, Head of Interop and Integration von Snom, äußerte sich ebenfalls äußerst erfreut über die engere Zusammenarbeit mit Yeastar: "Die Yeastar S-Series PBX ist die modernste Telefontechnologie im Unternehmensbereich und harmoniert perfekt mit den IP-Tischtelefonen und IP-Konferenzgeräten von Snom. Snom setzt die Erweiterung seines Produktportfolios mit dem Ziel fort, zum führenden Hersteller von IP-Telefonen zu werden. Es ist großartig, sich dabei auf einen Interop-Partner wie Yeastar verlassen zu können."

Die Produkte von Snom und Yeastar sind auf der diesjährigen CeBIT in Hannover vom 11. Bis 15. Juni 2018 in Halle 13 an Stand C84 (Snom) bzw. Stand D134 (Yeastar) zu bewundern. Außerdem stehen die Teams beider Aussteller persönlich für Fragen zur Verfügung.

Über Yeastar

Yeastar hat sich auf das Design und die Entwicklung innovativer Telekommunikationsanlagen, einschließlich VoIP PBX-Systeme und VoIP-Gateways für KMU, spezialisiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2006 hat sich Yeastar als weltweit führendes Unternehmen in der Telekommunikationsbranche mit einem globalen Partnernetzwerk und über 100.000 in aller Welt etabliert. Die Produkte von Yeastar genießen aufgrund ihrer exzellenten Leistung und Innovation in der gesamten Branche einen hervorragenden Ruf. Weitere Informationen über Yeastar und Partnerschaften mit Yeastar finden Sie unter www.yeastar.de.

Über Snom

Mit seinen innovativen VoIP-Telefonen für den kommerziellen Einsatz hat der Berliner Hersteller Snom eine weltweit führende Premiummarke geschaffen. Seit seiner Gründung in 1997 hat sich Snom als Pionier in der VoIP-Branche etabliert und im Jahr 2001 das erste IP-Telefon eingeführt. Heute erfüllt das Produktportfolio von Snom alle Anforderungen an die geschäftliche Kommunikation von Call Centern, Konferenzräumen und die Geschäftsführung bis hin zu sicherheitsbewussten Industrieumfelder.

Als Tochtergesellschaft der VTech Holdings Limited seit 2016 betreibt Snom Niederlassungen in Italien, Großbritannien, Frankreich und Taiwan und genießt einen ausgezeichneten Ruf auf dem weltweiten Voice-over-IP-Markt. Die Produkte von Snom werden wegen ihrer innovative Technik, ihrem ästhetisches Design, ihrer Benutzerfreundlichkeit und ihrer hervorragende Audioqualität geschätzt. Das aktuelle Produktportfolio ist universell einsetzbar mit allen führenden PBX-Plattformen, und Snom-Produkte wurden von unabhängigen Experten weltweit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Die in Deutschland entwickelten IP-Lösungen von Snom sind zudem eine ausgezeichnete Wahl für vertikale Märkte wie das Gesundheits- und Bildungswesen, die nach Speziallösungen für die Geschäftskommunikation, IoT und intelligente Technologien suchen.

Besuchen Sie www.snom.de, um mehr über Snom Technology GmbH zu erfahren.

