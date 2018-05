Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Xing nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das vorwiegend beruflich genutzte soziale Netzwerk habe im ersten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investitionen in zukünftiges Wachstum und eine Marketing-Kampagne zur Gewinnung neuer Mitglieder hätten allerdings den operativen Gewinn (Ebitda) belastet./bek/ajx Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-05-03/10:19

ISIN: DE000XNG8888