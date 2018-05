Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Quartalszahlen von 76 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Als erfreulich werte sie das starke währungsbereinigte Umsatzwachstum, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Geholfen hätten Verbesserungen in den USA und ein starkes Abschneiden in China. Für das Gesamtjahr habe der Modekonzern den Ausblick bestätigt, den sie für schwach halte./bek/mis Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-05-03/10:28

ISIN: DE000A1PHFF7