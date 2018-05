Volkswagen -Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch hat Ex-Konzernchef Matthias Müller eine "herausragende Leistung" bescheinigt. Müller habe den Kulturwandel angestoßen und mit hohem persönlichen Einsatz dafür gesorgt, dass der Konzern "in der Spur geblieben" und robuster als zuvor sei, erklärte Pötsch am Donnerstag zum Auftakt der Hauptversammlung in Berlin. Mitte April hatte der bisherige VW -Kernmarken-Chef Herbert Diess von Müller die Führung des Gesamtkonzerns übernommen. Müller soll intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen worden sein./tst/DP/men

