Die Commerzbank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Wachstum des Modekonzerns auf vergleichbarer Basis habe zum vierten Mal in Folge positiv überrascht, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Absatzregionen hätten dazu beigetragen. Positiv hätten sich auch niedrigere operative Kosten ausgewirkt./bek/jha/ Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-05-03/10:52

ISIN: DE000A1PHFF7