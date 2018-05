"Der Dax entwickelt sich rückwärts. Jetzt Gewinne mitnehmen, aus Aktien rausgehen und in Sachwerte investieren", sagt Querdenker Marc Friedrich. "Wer auf Risiko gehen will, kann 1-5% des Vermögens auch in Bitcoin stecken", ergänzt Matthias Weik. Im Interview mit Inside Wirtschaft legen beide dar, warum Sachwerte für sie so viel interessanter sind.

Den vollständigen Artikel lesen ...