Die Commerzbank hat die Einstufung für Hypoport nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) des Finanzdienstleisters deckten sich mit den bereits Ende April veröffentlichten vorläufigen Eckdaten, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Analystenkonferenz dürfte sich das Interesse vor allem auf die jüngste Akquisition der FIO Systems richten./bek/men Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2018-05-03/11:05

ISIN: DE0005493365