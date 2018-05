Aves One AG: Aves erhält Finanzierungszusage von ABN AMRO Lease zum Kauf von Containern im Volumen von rund USD 60 Mio. DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Finanzierung Aves One AG: Aves erhält Finanzierungszusage von ABN AMRO Lease zum Kauf von Containern im Volumen von rund USD 60 Mio. 03.05.2018 / 11:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aves erhält Finanzierungszusage von ABN AMRO Lease zum Kauf von Containern im Volumen von rund USD 60 Mio. Hamburg, 3. Mai 2018 - Die Aves One AG (Aves) beabsichtigt, neuwertige und bereits an namhafte Reedereien langfristig vermietete Container im Volumen von rund USD 60 Mio. zu erwerben. Entsprechende Gespräche mit den Verkäufern der Container sind bereits weit fortgeschritten und stehen kurz vor dem Abschluss. Zur Finanzierung des Fremdkapitalanteils dieser Transaktion liegt der Aves eine entsprechende Finanzierungszusage seitens der ABN AMRO Lease vor. Durch die Aufnahme des Darlehens in USD wird die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter optimiert. Somit setzt Aves die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ABN AMRO Lease fort. Schon im Januar diesen Jahres finanzierte das Institut den Ankauf von 3.300 neuwertigen Containern im Gesamtwert von USD 12,8 Mio. Über die Aves One AG: Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Konzern investiert in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets, insbesondere in die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistikimmobilien. In den kommenden Jahren will Aves den Wachstumskurs durch weitere Zukäufe konsequent fortsetzen. Bis zum Jahr 2020 soll der Bestand an Assets bis auf ein Volumen von rund EUR 1 Milliarde verdoppelt werden. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com 03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 45 22767 Hamburg Deutschland Telefon: 040 696528 350 Fax: 040 696528 359 E-Mail: ir@avesone.com Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 682047 03.05.2018

