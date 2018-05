Hamburg (ots) - Ein Muss für jeden Muse-Fan: Am 12. Juli präsentiert CinemaxX in 17 Kinos deutschlandweit den bildgewaltigen Konzertfilm "MUSE Drones World Tour" auf der großen Kinoleinwand. Gefilmt und aufgenommen über mehrere Shows, enthält der Konzertfilm nie zuvor gesehene Spezialeffekte. In MAXXIMUM 4K präsentiert, wird der in 4K produzierte Konzertfilm nicht nur zu einem bombastischen musikalischen Highlight bei CinemaxX, sondern auch zu einem spektakulären Erlebnis für die Augen. Backstage-Aufnahmen gewähren zudem Einblicke hinter die Kulissen. Tickets gibt es ab sofort unter www.cinemaxx.de/event oder an den Kartenkassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos.



Muse, die weltberühmte mehrfach mit Platin ausgezeichnete und vielfach preisgekrönte Band, absolvierte ihre ambitionierte Drones World Tour 2015 bis 2016 und spielte über 130 Konzerte auf der ganzen Welt. Die Band ist bekannt dafür, mit ihren Bühnenshows neue Maßstäbe zu setzen. Sie spielte auf einer runden Bühne von der Mitte der Arena aus, wobei das Bühnenbild und die Anordnung der Bühne den Fans ein audiovisuelles 360°-Sinneserlebnis bot. Jetzt haben Muse-Fans die einmalige Möglichkeit, den Konzertfilm auf der großen CinemaxX Kinoleinwand zu erleben.



Im Mittelpunkt der Visualisierungen der Tour standen Drohnen, die autonom über die Bühne und quer durch das Publikum flogen, sowie riesige Projektionen, die mit den Bandmitgliedern auf der Bühne interagierten. Dieses Spektakel mit LEDs und Lasern hat das gefeierte Repertoire der Band perfekt ergänzt. Zu den auf der Tournee vorgetragenen Key-Songs gehörten "Psycho", "Madness", "Uprising", "Plug in Baby", "Supermassive Black Hole" und "Knights of Cydonia". " Die New York Times beschreibt die Muse-Live-Erfahrung als "eine unendliche Steigerung, die auf einen Höhepunkt nach dem anderen zusteuert - das ist, was ein Muse-Konzert mit allen verfügbaren Mitteln leisten will."



Mit dem Konzertfilm sieht man die Band auf dem Höhepunkt ihrer Kräfte, wie sie ein unvergessliches Fan-Erlebnis schafft, das auf der großen Leinwand gesehen werden muss.



Tickets für den MUSE Drones World Tour-Konzertfilm gibt es an den CinemaxX Kinokassen und auf www.cinemaxx.de/event oder per Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.



Regisseure: Tom Kirk, Jan Willem Schram Die Band: Matt Bellamy, Chris Wolstenholme, Dominic Howard Laufzeit: 90 Minuten Herkunftsland: Großbritannien



Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:



Augsburg, Berlin, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hannover, Magdeburg, München, Regensburg, Stuttgart Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Trier, Würzburg



Pressekontakt: CinemaxX Holdings GmbH Ingrid Breul-Husar 040/45068179 presse@cinemaxx.com