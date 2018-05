Die US-Bank JPMorgan hat MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Umsatz, operatives Ergebnis und der freie Kapitalzufluss des Triebwerksbauers hätten die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst David Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum bestätigten Ausblick merkte er an, dass MTU zu einer konservativen Zielsetzung tendiere, was für den weiteren Jahresverlauf Spielraum für Anhebungen beinhalte./gl/stw Datum der Analyse: 03.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2018-05-03/11:17

ISIN: DE000A0D9PT0