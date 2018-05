Hamburg (ots) - Die beiden Überraschungskandidaten der aktuellen "Let's Dance"-Staffel regenerieren sich auf völlig unterschiedliche Weise. "Nach der Live-Show geht's als Erstes unter die Dusche, dann mache ich eine detaillierte Videoanalyse", versichert Comedian Ingolf Lück, 60, im GALA-Interview (Heft 19/2018, ab heute im Handel). Sein Komikerkollege Thomas Hermanns, 55, sagt dagegen: "Ich muss an die Bar. Da trinke ich ein Kölsch, weil nur nach der Sendung Alkohol erlaubt ist." Den TV-Zuschauern seines Alters wolle er mit dem Tanzen eine Botschaft vermitteln, so Hermanns. "Körperlich ist es eine riesige Herausforderung, aber das war bei mir auch das erklärte Ziel. Der Mann ab 50 neigt ja oft dazu aufzugeben. Dann sitzt er zu Hause, die Hosen werden immer weiter und die Laune der Frau immer schlechter. Meine Message an die Männer da draußen: Nicht nachlassen! Sonst geht die Frau zum Salsa-Kurs - und mit dem Salsa-Lehrer nach Hause!"



Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Frauke Meier Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: meier.frauke@guj.de www.gala.de